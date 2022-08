Nürnberg (ots) - Ein Vorjahresvergleich der Angebotsmieten in den Stadt- und

Landkreisen aus Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland

von immowelt zeigt:



- In 100 von 108 untersuchten Stadt- und Landkreisen sind die Mieten innerhalb

eines Jahres gestiegen

- NRW: Leichter Zuwachs in Köln (+4 Prozent); stärkere Anstiege in Düsseldorf

(+7 Prozent) und Münster (+10 Prozent)

- Spitzenpreise in Frankfurt und Umgebung: Mainmetropole stabilisiert sich auf

hohem Niveau (0 Prozent)

- Stärkste prozentuale Anstiege in ländlichen Regionen: 15 Prozent Zuwachs im

Eifelkreis Bitburg-Prüm





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im Westen Deutschlands steigen die Mieten weiter an. Von 2021 auf 2022 habensich die Angebotsmieten in 100 von 108 untersuchten Stadt- und Landkreisenverteuert. In der Spitze beträgt der Anstieg sogar 15 Prozent. Zu diesemErgebnis kommt eine Analyse von immowelt, in der die Angebotsmieten vonWohnungen (40 bis 120 Quadratmeter, Bestand ohne Neubau) in den Stadt- undLandkreisen im Westen Deutschlands im 1. Halbjahr 2022 mit dem Vorjahreszeitraumverglichen wurden. Die deutlichsten prozentualen Anstiege verzeichnen demnachländliche Regionen mit vergleichsweise niedrigem Preisniveau. Doch auch invielen Großstädten sind Mietwohnungen innerhalb eines Jahres kostspieligergeworden. Das liegt vermutlich auch an den im Vergleich zum Vorjahr deutlichhöheren Bauzinsen. Diese haben dafür gesorgt, dass sich viele Menschen denImmobilienkauf nicht mehr leisten können und stattdessen Mietobjekte nachfragen.Weitere Anstiege in Großstädten Nordrhein-WestfalensIn Nordrhein-Westfalen haben sich die Angebotsmieten vielerorts verteuert. Diehöchsten Mietpreise im Bundesland zahlen Wohnungssuchende in Köln. DerQuadratmeter in der Domstadt kostet aktuell im Median 11,90 Euro - ein Anstiegvon 4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Etwas stärker fällt der prozentualeZuwachs mit 7 Prozent in Düsseldorf aus. Mieter in der Landeshauptstadt müssenderzeit mit 11,30 Euro pro Quadratmeter rechnen. In der beliebten StudentenstadtMünster haben sich die Angebotsmieten sogar um 10 Prozent verteuert und liegennun im Mittel bei 11,00 Euro.Auch in den Großstädten des Ruhrgebiets sind die Mieten in den vergangenen 12Monaten gestiegen. Das Preisniveau ist im Vergleich zu den teuersten StädtenNordrhein-Westfalens allerdings nach wie vor moderat. So liegen die mittlerenAngebotsmieten in Städten wie Dortmund (8,00 Euro; +5 Prozent) oder Essen (7,80Euro; +4 Prozent) immer noch deutlich unter der 10-Euro-Marke.Spitzenpreise in Frankfurt und UmlandDie höchsten Angebotsmieten im Westen Deutschlands werden in Frankfurt am Main