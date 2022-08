Newchic, die internationale Online-Modeplattform, gibt die Gewinner des Wettbewerbs bekannt

Die diesjährigen Gewinner sind im Folgenden in alphabetischer Reihenfolge aufgeführt:

HONGKONG und LOS ANGELES, 30. August 2022 /PRNewswire/ -- Newchic, eine Online-Modeplattform, die sich aus Marken zusammensetzt, die Vielfalt, Inklusion und Kreativität zelebrieren, hat am Samstag, den 27. August (PST), die ersten vier Gewinner des #ArtYourPossibility Fashion Contest 2022 bekannt gegeben. Jeder der vier Gewinner erhält einen Hauptpreis in Höhe von 1.500 USD, der die aufstrebenden Designer bei der Weiterentwicklung ihres Handwerks unterstützen soll.

Scarlet Lacasse

Hyoni Woo

Arron Lam

Ana Lloshi

Gemäß den Wettbewerbsregeln reichten die vier Gewinner Originaldesigns – sowie schriftliche Beschreibungen der Inspiration hinter diesen Designs – zu bis zu zwei der vier Wettbewerbsthemen ein, die sich um die einzigartigen Missionen der CSR-bewussten Co-Gastgeber und Partnermarken von Newchic drehten: Selfsow, Koyye, Mensclo und Charmkpr.

Während der ersten Bewertungsrunde, die am Wochenende des 22. August 2022 (PST) stattfand, bewertete die prominente Jury von Newchic (Paula Franco, Danielle Sarkissian und Marcos Gonzalez) alle Einsendungen anhand der folgenden acht Kategorien: Kreativität, Design, Einfallsreichtum, Einhaltung des Themas, Produktionsfähigkeit, Originalität, Relevanz und Popularität. Die letzte Kategorie – Popularität – ermöglichte es der Öffentlichkeit, am Entscheidungsprozess teilzunehmen, indem sie für ihr Lieblingsdesign stimmte. Nach der Auswahl der acht besten Designs veranstaltete Newchic eine Runde privater Videointerviews mit jedem der sieben Finalisten, um mehr über ihren Weg als Designer zu erfahren. Die Öffentlichkeit wurde erneut aufgefordert, für ihren Favoriten unter den Top 8 abzustimmen.

Am Samstag, den 27. August 2022 (PST), veranstaltete Newchic ein Instagram Live, bei dem die Jury mit jedem der Finalisten in Echtzeit sprach und ihre Designs nach den gleichen acht Kategorien wie oben bewertete, einschließlich der aktualisierten öffentlichen Wertung. Laut Newchic spiegeln die diesjährigen Gewinner und Finalisten einen multikulturellen und multikreativen Talentpool wider, der die wachsende Bedeutung von Freizeitkleidung und „Optionen, die sowohl am Arbeitsplatz als auch zur Happy Hour getragen werden können", versteht, darunter „von Anime inspirierte Muster bis hin zu geschlechtsneutralen Stücken".

Newchic fühlt sich geehrt und freut sich sehr, diese Gruppe von aufstrebenden Kreativen zu unterstützen. Newchic-Präsident Zou erklärte: „Wir waren überwältigt von dem handwerklichen Können, dem Selbstausdruck und dem Einfallsreichtum aller Einsendungen, die wir erhalten haben, einschließlich der ersten vier Gewinner. Wir können es kaum erwarten, zu sehen, was diese talentierten Designer in den kommenden Jahren noch alles kreieren werden."

Mehr über den Wettbewerb erfahren Sie hier: www.newchic.com/designers2022

Informationen zu Newchic

Newchic ist eine Online-Modeplattform, die sich aus Marken zusammensetzt, die Vielfalt, Integration und Kreativität fördern. Newchic wurde 2014 gegründet und hat weltweit eine rasante Entwicklung hingelegt und gehört zu den führenden Online-Shopping-Websites. Newchic bietet eine große Auswahl an Kleidung, Schuhen, Taschen und Accessoires, um stilbewusste Kunden zu unterstützen. Newchic hat die Anerkennung und das Vertrauen von Kunden in Europa, Amerika, dem Nahen Osten und Südostasien gewonnen.

Medienkontakt:

Allison Tu

https://www.newchic.com/

duyinlin@newchic.com