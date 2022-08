Diese so genannten Dividenden-Aristokraten schneiden besser ab, wenn die Einkaufsmanagerindizes fallen, so die Credit Suisse in einer Mitteilung an Anleger. Und in den vergangenen 20 Jahren hätten sie in den USA um 15 und in Europa um 90 Prozent besser abgeschnitten. Außerdem seien sie billig, zitiert CNBC die Analysten.

"Da sich die Korrelation zwischen Anleihen und Aktien zum Positiven gewendet hat, werden Vermögensverwalter wahrscheinlich nach anleiheähnlichen Aktien suchen, und die Zuflüsse in Dividendenfonds haben sich beschleunigt", sagte Andrew Garthwaite, Aktienstratege der Credit Suisse. "Bis vor einem Jahr schnitten hochverzinsliche Dividendentitel sehr schlecht ab, während Titel mit niedrigen Renditen eine bessere Performance erzielten. In jüngster Zeit hat sich das Blatt gewendet, und hochverzinsliche Titel haben in diesem Jahr eine Outperformance von acht Prozent erzielt", ergänzt er.