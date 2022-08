Als erster Lebensmitteleinzelhändler REWE bietet Angebotsprospekt per WhatsApp an / Nach erfolgreichen Tests startet der Service bundesweit

Köln (ots) - Nach der Ankündigung, als erster großer Lebensmitteleinzelhändler

den gedruckten Handzettel bis Sommer 2023 einzustellen, geht REWE jetzt

konsequent den nächsten Schritt bei der Digitalisierung der Angebote: Ab sofort

kann sich jede:r den Handzettel seines favorisierten REWE Marktes bequem aufs

Handy schicken lassen - jeden Sonntag per WhatsApp. Dass sich der Dienst in

Deutschland großer Beliebtheit und hoher Nutzungsraten quer durch alle

Zielgruppen erfreut, macht ihn für die Kunden- und Angebotskommunikation

interessant. Vor dem bundesweiten Start hatten REWE Tests gezeigt, dass ein

digitaler Handzettel per WhatsApp auf großes Kundeninteresse stößt: Sowohl die

Anmelderaten für den Service an sich, die Öffnungsraten als auch die

Verweildauer beim digitalen Handzettel haben dies belegt.



"REWE verschreibt sich seit Jahren in ihrer Unternehmensstrategie konsequent der

Nachhaltigkeit und transformiert in diesem Sinn sukzessive und erfolgreich

Prozesse und Angebote. Vor allem auch mittels Digitalisierung - und zwar dort,

wo sich für Kund:innen Mehrwert ergibt. Mit Meta und WhatsApp Business haben wir

einen weiteren guten Weg gefunden, der unseren Kund:innen regionale Angebote und

relevante Informationen auf eine leicht zugängliche Art und Weise bietet", sagt

Bastian Tassew, Head of CRM & Owned Media von REWE.