LONDON (dpa-AFX) - Die Sorge von Investoren vor einem milliardenschweren Vergleich im Zusammenhang mit den Zantac-Klagen in den USA halten Analysten zunehmend für überzogen. Nach der Citigroup in der Vorwoche nahmen nun auch die Experten der britischen Bank Barclays etwas Druck aus dem Kessel. Das Expertenteam um Iain Simpson rechnet mit einem Vergleich in Höhe von weniger als zehn Milliarden Dollar - also nur rund ein Fünftel dessen, was die Aktienkurse der betroffenen Konzerne in den vergangenen Wochen an Wert eingebüßt hätten, wie es in einer am Dienstag vorliegenden Studie hieß. Auch die Zahl der Kläger werde voraussichtlich niedriger ausfallen als befürchtet und bei 100 000 oder sogar deutlich weniger liegen.

Komplette Entwarnung bedeutet das aber nicht, denn Simpson rechnet damit, dass bis zu einer möglichen Einigung im kommenden Jahr die Firmen an der Börse weiter unter Druck stehen dürften. Vor diesem Hintergrund bestätigte der Analyst sein jeweils neutrales Votum für die Pharmakonzerne GSK und Haleon aus Großbritannien, die französische Sanofi und den US-Hersteller Pfizer .