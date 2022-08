Beste Qualität aus dem Allgäu für die ganze Welt Nestlé eröffnet Labor am Standort Biessenhofen

Frankfurt am Main (ots) - Nestlé hat am Standort Biessenhofen im Allgäu ein

neues Laborgebäude eröffnet, das die Qualität und die Sicherheit der Produkte

auf höchstem Niveau gewährleistet. Rund 13 Millionen Euro wurden in das

vierstöckige Gebäude und in neue technischen Analysegeräte investiert.



Umfassende Qualitätssicherung auf 4 Etagen