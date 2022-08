Wachsende Nachfrage nach Zinssicherung mit Bausparen (FOTO)

Berlin (ots) - LBS-Gruppe verzeichnet hohes Neugeschäftsplus - Bausparkassen

mildern Zinsschock ab - Kritik am Systemrisikopuffer für Wohnimmobilienkredite



Vor dem Hintergrund kräftig gestiegener Baugeldzinsen haben die Menschen das

Bausparen wiederentdeckt: In den ersten sechs Monaten wurden bei den

Landesbausparkassen 290.000 neue Bausparverträge mit einem Volumen von 21,5

Milliarden Euro abgeschlossen. Dies entspricht im Vergleich zum

Vorjahreszeitraum einem Plus von 13 Prozent bei der Zahl der Verträge und einem

Plus von 43 Prozent bei der Bausparsumme.