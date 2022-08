Fünf Bausteine, damit Beschäftigte arbeitsfähig bleiben / Wie die gesetzliche Unfallversicherung Betriebe beim Erhalt von Beschäftigungsfähigkeit unterstützt

Berlin (ots) - Der Mangel an Fachkräften macht sich in Deutschland inzwischen in

vielen Branchen bemerkbar. Für 2021 hat die Bundesagentur für Arbeit personelle

Engpässe in 148 Berufen festgestellt. Betroffen waren vor allem medizinische und

Pflege-Berufe, der Bau, das Handwerk und die IT-Branche. Dieses Problem wird

sich in den kommenden Jahren noch verschärfen. Die Babyboomer gehen in den

Ruhestand und parallel schrumpft der Anteil der Menschen im Alter zwischen 20

und 67 Jahren.



"Wie können Betriebe auf den demografischen Wandel und Fachkräftemangel

reagieren? Ein wichtiger Baustein: Sie sollten die Gesundheit und

Arbeitsfähigkeit ihrer Beschäftigten bestmöglich unterstützen", sagt

Präventionsexperte Tobias Belz, Leiter des Sachgebietes Beschäftigungsfähigkeit

der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). "Dies wirkt sich zumeist

positiv auf die Motivation und Leistungsfähigkeit der vorhandenen Beschäftigten

aus und erhöht gleichzeitig die Attraktivität als Arbeitgeberin beziehungsweise

Arbeitgeber. Die Prävention bietet hier einen großen Werkzeugkasten."