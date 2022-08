Teradata stellt VantageCloud Lake vor (FOTO)

San Diego/München (ots) -



- Teradata VantageCloud Lake basiert auf einer völlig neuen Cloud-nativen

Architektur und bietet die Leistung und die niedrigen Gesamtbetriebskosten von

Vantage für das gesamte Spektrum von Workloads, einschließlich Ad-hoc-,

Explorations- und Abteilungs-Workloads.

- VantageCloud Lake ist Teil des Teradata VantageCloud-Angebots, der kompletten

Cloud-Analytics und Daten-Plattform, die auch Teradata ClearScape Analytics

beinhaltet - Analysefunktionen, die Teradata umfangreich erweitert und heute

neu eingeführt hat.



Teradata stellte heute VantageCloud Lake vor: das erste Analytics-Produkt von

Teradata, das auf einer völlig neuen, Cloud-nativen Architektur der nächsten

Generation basiert. VantageCloud Lake bringt die Leistung der Analytics- und

Datenplattform Teradata Vantage, die jetzt VantageCloud Enterprise heißt, in ein

neues Cloud-natives Angebot.





Statt sich hauptsächlich auf IT-verwaltete Unternehmens-Workloads zukonzentrieren, ist VantageCloud Lake ein Self-Service-Angebot, das dieFunktionen von Vantage für eine Vielzahl von Anwendungsfällen bereitstellt. Beigeringeren Gesamtbetriebskosten können Unternehmen mit Teradata VantageCloudLake die modernen Analytics-Funktionen von Teradata jetzt noch besser nutzen undintelligenter skalieren. So können die Ergebnisse für praktisch jedenAnwendungsfall, einschließlich kleinerer Ad-hoc-, Explorations- undAbteilungs-Workloads, deutlich beschleunigt werden. VantageCloud Lake wurde soentwickelt, dass es automatisch elastisch ist und im Kern kostengünstigenObjektspeicher nutzt.Vantage in zwei Editionen verfügbarKunden können sich je nach ihren Geschäftsanforderungen für eine der beidenEditionen entscheiden: VantageCloud Lake oder VantageCloud Enterprise. BeideEditionen beinhalten u.a. Workload-Management, Skalierbarkeit und Query Fabricund bieten finanzielle Transparenz. Zusammen bilden sie das neue Cloud-Angebotvon Teradata: VantageCloud, die komplette Cloud Data und Analytics-Plattform(https://www.teradata.de/VantageCloud) . Teradata VantageCloud Lake Edition istab sofort auf AWS verfügbar und wird Anfang 2023 auf allen großenCloud-Service-Anbietern verfügbar sein."Teradata VantageCloud Lake ist das Ergebnis einer mehrjährigen Entwicklung, umein neues Paradigma für Data Analytics zu schaffen - eine Lösung, bei der starkeLeistung, Agilität und Mehrwert Hand in Hand gehen", sagt Hillary Ashton, ChiefProduct Officer bei Teradata. "VantageCloud Enterprise - unser etabliertesVantage-in-the-Cloud-Angebot - ist anerkannter Preis-Leistungs-Führer auf demMarkt. Teradata VantageCloud Lake bietet alle diese Vorteile in einem Paket, das