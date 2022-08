Anzahl der Vertriebspartnerinnen und -partner im Direktvertrieb in den letzten zehn Jahren um über 40 Prozent gestiegen

Berlin (ots) - Seit nunmehr zehn Jahren veröffentlicht der Bundesverband

Direktvertrieb Deutschland e. V. (BDD) in Zusammenarbeit mit Prof. Dr. Kraus von

der Universität Mannheim die Marktstudie zur Situation der

Direktvertriebsbranche in Deutschland. Diese zeigt, dass die Zahl der

Vertriebspartnerinnen und -partner in der letzten Dekade um über 40 Prozent von

637.000 auf mehr als 905.000 im Jahr 2021 gestiegen ist und der Sektor damit für

den Arbeitsmarkt an Bedeutung gewonnen hat.



"Der Direktvertriebsweg hat sich etabliert und auch das Bild der Branche in der

Öffentlichkeit hat sich in der letzten Dekade erheblich gebessert. Das führt

dazu, dass immer mehr Menschen sich dafür entscheiden, im Nebenerwerb oder

hauptberuflich in den Direktvertrieb einzusteigen", kommentiert Prof. Dr.

Florian Kraus von der Universität Mannheim die Ergebnisse der Studie.