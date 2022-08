Können die Aktien von BMW über den 10er-EMA nach oben ausbrechen, wäre ein weiterer Hochlauf zum 50er-EMA zu erwarten. Ohne, dass sich etwas am Abwärtstrend ändern würde. Prallen die Aktien von BMW direkt am 10er-EMA nach unten ab, wäre ein weiterer Kursrückgang bis zum Vortagestief bei 72,06 Euro und dem Abwärtstrend folgend zur Unterstützung bei 71,50 Euro zu erwarten.

BMW erreicht in Erholung 10er-EMA

