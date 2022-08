DAX findet vorerst Halt

Egal ob nur eine kurzfristige technische Gegenbewegung auf die starken Verluste vom vergangenen Freitag oder möglicherweise doch eine nachhaltige Stabilisierung – alles, was den Deutschen Aktienindex weiter weg vom Jahrestief hält, ist derzeit willkommen. Denn unter 12.500 Punkten droht aufgrund der angespannten Situation auf dem Energiemarkt und mit dem nach Jackson Hole wohl endgültigen Liebesentzug der Geldpolitik ein rauer Herbst an der Börse. Stützend wirkt aktuell die Tatsache, dass sich die Gasspeicher in Deutschland doch schneller füllen als gedacht, was zum einen die Ängste vor eine Knappheit im Winter etwas reduziert und zum anderen für Entspannung bei den Energiepreisen insgesamt sorgen könnte.

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.