Mainz (ots) - Der Begriff "Zeitenwende" hat nicht nur eine politische Dimension

- auch aus ökonomischer Sicht wird der Krieg in der Ukraine zu strukturellen

Veränderungen führen. Viele Gewohnheiten aus den Hochzeiten der Globalisierung

werden mit der Zeit verloren gehen, während politische Risiken und

Teuerungsraten hochbleiben und sowohl Investitionen als auch Liefer- und

Wertschöpfungsketten belasten. "Wir werden uns wahrscheinlich von einer

,Immer-mehr'-Ökonomie stärker in Richtung einer

,Es-kann-auch-weniger-sein'-Ökonomie bewegen", schreibt Prof. Dr. Mario Jung

(Hochschule Kaiserslautern) in einer Analyse für den Kreditversicherer Coface.



Mit einem Anstieg politischer Risiken steigt auch die Unsicherheit bei

Unternehmen und Verbrauchern. Nicht erst seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie

oder dem Kriegsbeginn in der Ukraine, sondern bereits seit 2007 zeigt der von

US-Ökonomen entwickelte globale "Economic Policy Uncertainty Index" ein

volatiles und im Trend steigendes Unsicherheitsniveau. Auswirkungen hat eine

erhöhte Unsicherheit vor allem auf die Investitionsbereitschaft von Unternehmen,

denn diese brauchen für langfristige Entscheidungen stabile politische und

rechtliche Rahmenbedingungen.





Umbau von Liefer- und WertschöpfungskettenNach den Erfahrungen von Pandemie und Ukraine-Krieg werden Unternehmen weltweiteine Neujustierung ihrer Liefer- und Wertschöpfungsketten vornehmen, das Trimmenauf Effizienz ist ausgereizt. Es verwundert daher nicht, dass im aktuellen WorldBusiness Outlook der deutschen Außenhandelskammern 36% der befragten deutschenUnternehmen eine Veränderung in den Transportwegen erwarten und 35% gar mit derBeendigung oder Beeinträchtigung von Geschäftsbeziehungen in bestimmten Regionenrechnen. Diese Umstellung verursacht Transaktionskosten, es entstehen Mehrkostenfür Unternehmen und in der Folge auch für Verbraucher. "Dennoch ist keine Panikangebracht", sagt Mario Jung. Denn erstens befinde sich die globale Verflechtungin den Wertschöpfungsketten im Welthandel schon seit 2010 im Rückwärtsgang undzweitens habe Deutschland als Exportnation das wichtige Faustpfand EuropäischeUnion, welches immer bedeutender werde - Stichwort "Near-Shoring" oder"Friend-Shoring".Inflation: Stabilität vorerst nicht in SichtGründe für die stabilen Teuerungsraten der letzten Jahrzehnte waren zum einenEffizienzgewinne aus internationaler Arbeitsteilung sowie zunehmendeVerflechtungen in den globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten, wodurchUnternehmen Kosten einsparen konnten. Profiteur war auch der "Exportweltmeister"Deutschland, der mit Hilfe günstiger Vorleistungen und Rohstoffen aus demAusland hochspezialisierte Güter produzieren und zu wettbewerbsfähigen Preisenauf dem Weltmarkt platzieren konnte.Diese günstige Entwicklung hat sich seit Ausbruch der Corona-Pandemie imFrühjahr 2020 eingetrübt: Die Inflationsraten sind, gerade im Jahr 2022, starkangestiegen, getrieben durch die großen Preissprünge bei Energie, bei anderenRohstoffen und durch die Verteuerung von Nahrungsmitteln. "Für den langfristigenInflationsausblick gibt es signifikante Aufwärtsrisiken, die sich ausstrukturellen Veränderungen im globalen Wirtschaftskreislauf ergeben und damitpermanenter Art sein dürften", sagt Mario Jung.Es wird künftig etwas weniger sein oder länger dauernAngebotsengpässe und Knappheiten, die sich schon zu Pandemiebeginn in Form vonleeren Regalen zeigten, haben sich mit dem Ukraine-Krieg noch verschärft. Diesernegative Trend traf auch Unternehmen. Die Konsequenz: Eine stetigeJust-in-time-Produktion bzw. ein stetiger Just-in-time-Konsum ausVerbrauchersicht werden nicht immer möglich sein. Darauf deuten auch Befragungenvon Einkaufsmanagern hin. In der Folge werden Firmen und Verbraucher ihrVerhalten anpassen, was zu einer größeren Lagerhaltung, zur Beschaffung vonVorräten sowie zu wiederkehrenden Wellen von "Hamsterkäufen" führt.Die vollständige Analyse inkl. Grafiken zum Download: http://www.coface.de