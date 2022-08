Berlin (ots) - Egal ob Heiz- und Gaskosten oder Kosten für Lebensmittel und

Dienstleistungen - ein Allzeithoch an Ausgaben treibt vielen Verbraucher*innen

die Sorgenfalten auf die Stirn. Doch wer jetzt clever handelt, kann mit der

Abgabe der Steuererklärung durchschnittlich 1.072 Euro** an Rücklagen bilden,

rät die Finanzplattform Taxfix. Laut einer aktuellen YouGov-Umfrage im Auftrag

von Taxfix planen dies 54 Prozent der Deutschen*.



- 54 Prozent der Deutschen planen Steuerrückerstattungen als Rücklagen für

steigende Lebenshaltungskosten*

- 88 Prozent** aller Verbraucher*innen, die eine Steuererklärung abgeben, haben

ein positives Steuerergebnis

- Im Trend: Deutsche lieben digitale Services, um ihre Finanzen zu managen*





Um in diesen Genuss zu kommen, sollten Verbraucher*innen sich den 31. Oktober2022 dick in ihrem Kalender markieren: Noch bis zu diesem Datum haben sie Zeit,ihre Steuererklärung einzureichen und, wie das Statistische Bundesamt mitteilt,durchschnittlich 1.072 Euro Erstattung zu erhalten. Und das lohnt sich, denntatsächlich haben 88 Prozent aller Verbraucher*innen, die eine Steuererklärungabgeben, ein positives Steuerergebnis. Da sich rund die Hälfte der Deutschensich beim Gedanken an die Steuererklärung aber überfordert oder verunsichertfühlt*, möchte Taxfix steuerpflichtige Privatpersonen unterstützen undermutigen, sich selbst an die Steuer zu wagen:"Das ist fast so einfach wie Online-Banking" , sagt Steuerexperte FlorianMachnow von Taxfix. "Man(n) - und Frau - muss sich nur trauen!"7 Steuertipps, die jede*r kennen sollte1. Du musst kein Experte sein: Lass dich durch das einfache Frage-Antwort-Systemeiner Steuer-App wie Taxfix führen - ganz ohne Fachwissen holst du so das meistefür dich heraus.2. Bereite dich vor: Lege dir die relevanten Dokumente vorab bereit, so hast dualle Daten direkt zur Hand. Nutze dafür diese Checkliste (https://drive.google.com/drive/folders/1hhcj2L5O-2WkOBx-hzUMdmUS1w6QsXjo?usp=sharing) .3. Versichere dich: Versicherungen bieten Schutz und viele sind absetzbar. Wirsagen dir hier(https://taxfix.de/steuertipps/versicherungen-von-der-steuer-absetzen/) , welchedas sind und wie viel du dir zurückholen kannst.4. Mach Sonderausgaben: Betreuungskosten für die Kids, Zahlungen für die privateAltersvorsorge und viele Ausgaben mehr(https://taxfix.de/steuertipps/was-sind-sonderausgaben-absetzen/) kannst duangeben.5. Wechsle die Steuerklasse: Dies ist sinnvoll oder nötig z.B. bei Heirat,Scheidung, Verwitwung, Geburt sowie einem Nebenjob zusätzlich zum Hauptberuf.Wie genau du profitierst, zeigen wir hier(https://taxfix.de/steuertipps/steuerklassenwechsel/) .