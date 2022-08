Wirtschaft 9-Euro-Ticket vor allem in großen Städten beliebt

Hannover (dts Nachrichtenagentur) - Das am Mittwoch auslaufende 9-Euro-Ticket ist vor allem in großen Städten beliebt. Darauf deuten Daten aus Niedersachsen hin, die das Institut Infratest im Auftrag des NDR erhoben hat.



Demnach wurde das Ticket hauptsächlich in Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern genutzt. Dort kauften es 59 Prozent der Befragten. In kleineren Gemeinden mit weniger als 20.000 Einwohnern fiel der Zuspruch zum 9-Euro-Ticket mit 32 Prozent nur etwa halb so groß aus.