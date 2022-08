Seite 2 ► Seite 1 von 3

München (ots) - Interhyp-Umfrage zeigt, dass eine verlässliche staatlicheFörderung für energetische Sanierungen unerlässlich ist- Repräsentative Interhyp-Befragung: Drei Viertel (76 %) der Befragten kennendie Energieeffizienzklasse ihres Hauses oder ihrer Wohnung nicht.- Kosteneinsparung und Unabhängigkeit von Energiepreisen sind mit jeweils 39Prozent die Haupttreiber für eine Modernisierung.- Die Mehrheit der Deutschen (57%) erwartet von Finanzdienstleistern einenaktiven Beitrag für den Klimaschutz.- Fast drei Viertel (72 %) der Befragten hält eine angemessene und verlässlichestaatliche Förderung für bedeutend, um langfristig Klimaneutralität imImmobiliensektor zu erreichen.Nachhaltige Finanzprodukte, Treibhausgasneutralität im Gebäudesektor undEU-Taxonomie: Das Thema Klimaschutz auch im Immobilien- und Finanzsektor wird inden Medien immer präsenter, aber was denken die deutschen Bürgerinnen undBürger? Eine aktuelle Interhyp-Umfrage zeigt: "Zwischen der öffentlichen und derveröffentlichten Meinung liegt ein messbarer Unterschied: Das Wissen umnachhaltige Finanzprodukte ist ausbaufähig und die Motivation zuklimafreundlichen Modernisierungen ist aktuell vorwiegend kostengetrieben", sagtJörg Utecht, CEO der Interhyp Gruppe. "Dennoch haben die Menschen in Deutschlandauch beim Wohnen und bei der Immobilienfinanzierung die Zeichen der Zeiterkannt: Nun liegt es auch an uns, die richtigen Angebote zu erarbeiten und vorallem Informationen transparent und verständlich weiterzugeben." Interhyp hat imJuli eine repräsentative Umfrage mit 2079 Personen durchführen lassen.Die Europäische Union hat beim Klimaschutz große Ziele: Um bis 2050Klimaneutralität zu erreichen, haben sich Politikerinnen und Politiker bereits2019 in Brüssel auf den Green Deal geeinigt. Ein Teil der Maßnahmen zurErreichung der ambitionierten Klimaziele beschäftigt sich auch mit demImmobiliensektor beziehungsweise mit der Immobilienfinanzierung. Hier werden vonallen Seiten große Anstrengungen nötig sein, um den nächsten Schritt "Fitfor55"bis 2030 zu erreichen. Dieser fordert eine Verringerung derTreibhausgasemissionen um 55 Prozent gegenüber 1990. "Die Bürgerinnen und Bürgerdieses Landes sind seit Langem für den Klimaschutz sensibilisiert und fordernnun auch uns in der Finanzbranche auf, unseren Teil dazu beizutragen", sagt derVorstandsvorsitzende der Interhyp Gruppe Jörg Utecht. "Mehr als die Hälfte (57%) sind der Meinung, dass Finanzdienstleister wie Kreditvermittler, Banken oderSparkassen einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten müssen."