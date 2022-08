Traction Uranium berichtet über den aktuellen Stand des Forschungsprogramms bei Hearty Bay

95 Bohrkernproben aus 14 bei Hearty Bay absolvierten Diamantbohrungen werden derzeit auf strahlungsbedingte Schäden im Quarz untersucht

30. August 2022

Vancouver, British Columbia – Traction Uranium Corp. (das „Unternehmen“ oder „Traction“) (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K), ein Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung von Prospektionsgebieten mit Entdeckungspotenzial in Kanada, einschließlich seiner drei erstklassigen Uranprojekte in der weltberühmten Region Athabasca, konzentriert, freut sich, ein Update des Forscherteams von Traction zur Untersuchung der strahlungsinduzierten Schäden im Quarz des Bohrkernmaterials aus Hearty Bay zu veröffentlichen.

Die Forschungsgeologen von Traction haben gemeinsam mit dem Explorationsteam von F3 insgesamt 95 Kernproben aus 14 Diamantbohrlöchern entnommen.

Die Auswahl der Proben erfolgte auf der Grundlage mehrerer Überlegungen:

1) systematische Erfassung aus unterschiedlichen Tiefen

2) Gesteinstypen

3) Strukturen

4) Alterierungsstile

5) Radioaktivität

Die Proben wurden größtenteils aus den verkieselten Zonen innerhalb des metamorphosierten Grundgesteins gewonnen; in einem Loch (Nr. 4) finden sich jedoch auch Athabasca-Sandsteine.

Hier die Zusammenfassung der ersten Beobachtungen:

- Das metamorphe Grundgestein setzt sich aus granathaltigen Metagraniten, metamorphosierten Pegmatiten, Metapeliten und Metapsammiten zusammen.

- Das Grundgestein, insbesondere jenes in den Bohrlöchern Nr. 8 und Nr. 9, weist eine fortgeschrittene Chloritisierung und Hämatitisierung sowie eine Verkieselung und Kaolinitisierung auf, was auf hydrothermale Aktivitäten in den lokalen Scherungszonen in Verbindung mit einer Hauptverwerfung hindeutet.

- Der Zusammenhang zwischen Tonalterierung, Hämatitisierung und Verkieselung in Verbindung mit Pyritfunden in einem mafischen Gesteinsgang, der das Wirtsgestein durchschneidet, wird petrographisch und geochemisch untersucht.

- Die Athabasca-Sandsteine in Bohrloch Nr. 4 weisen eine gebänderte Tonalterierung und Verkieselung sowie stellenweise auch eine Hämatitisierung auf.