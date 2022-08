Wirtschaft Inflationsrate steigt auf 7,9 Prozent

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Der starke Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland hat sich im August in beschleunigter Form fortgesetzt. Die Inflationsrate wird voraussichtlich 7,9 Prozent betragen, teilte das Statistische Bundesamt am Dienstag mit.



Im Juli hatte die Teuerung bei 7,5 Prozent gelegen. Innerhalb eines Monats stiegen die Preise in Deutschland von Juli bis August um 0,3 Prozent. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine seien insbesondere die Preise für Energie merklich angestiegen und beeinflussten die hohe Inflationsrate erheblich, so die Statistiker.