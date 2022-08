Nach früheren Gepflogenheiten müsste beim Parteikongress eigentlich ein Nachfolger für den Staats- und Parteichef bestimmt werden. Doch durch eine bereits vor Jahren durchgesetzte Regeländerung wird nun allgemein erwartet, dass Xi Jinping sich auf dem Kongress eine dritte Amtszeit sichern und so zum Dauer-Präsidenten werden könnte. Zahlreiche andere Führungsposten dürften jedoch neu besetzt werden./jpt/DP/mis

PEKING (dpa-AFX) - Chinas Kommunistische Partei hat das Datum für ihren Parteikongress im Herbst festgelegt. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, schlug das Politbüro der Partei am Dienstag den 16. Oktober als Startdatum für das nur alle fünf Jahre stattfindende Treffen mit mehr als 2000 Delegierten vor. Der Parteikongress im Herbst ist der wichtigste politische Termin des Jahres in China. Schon länger zeichnet sich ab, dass Chinas Präsident Xi Jinping den Kongress nutzen wird, um seine Macht weiter auszubauen.

Peking will wichtigen Parteikongress am 16. Oktober abhalten

