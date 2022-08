Ökonomen-Stimmen zur Inflation in Deutschland

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Preisauftrieb in Deutschland hat sich im August beschleunigt. Die Verbraucherpreise lagen um 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Zuvor war die jährliche Teuerungsrate zwei Monate in Folge gesunken, im Juli lag sie bei 7,5 Prozent. Von Juli auf August legten die Verbraucherpreise um 0,3 Prozent zu, nach plus 0,9 Prozent von Juni auf Juli. Stimmen von Ökonomen im Überblick:

Ralph Solveen, Volkswirt Commerzbank: