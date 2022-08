Dabei sind die Papiere mit dem heutigen bisherigen Tageshoch aber im Bereich des Widerstands bei CHF 3.200 nach unten abgeprallt. Die Aktien könnten die Erholung am Widerstand um CHF 3.200 beenden und in der Folge wieder nach unten abdrehen und dem übergeordneten Abwärtstrend weiter folgen. Kurzfristig ist mit weiter fallenden Kursen zu rechnen, solange die Aktie unter dem 10er-EMA notieren. Gelingt aber ein Ausbruch nach oben, über CHF 3.200 wäre ein weiterer Hochlauf bis zum 50er-EMA im Tageschart zu erwarten. Der 50er-EMA gilt oft als Anlaufmarke einer Erholung in der Extension. Erst über dem 50er-EMA würde sich die Lage für die Aktien von Givaudan wieder langsam aufhellen.