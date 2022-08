(durchgehend aktualisiert; neu: Stiftung Patientenschutz im zweiten Absatz)

BERLIN (dpa-AFX) - Patientenvertreter machen Front gegen immer höhere Kosten für Pflegebedürftige. Hinzu kommt von diesem Donnerstag an eine verpflichtende Tarifbezahlung in der Altenpflege. "Die Politik hat es versäumt, die tarifliche Bezahlung von Pflegekräften - die wir natürlich begrüßen - auch vernünftig gegenzufinanzieren", sagte die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, am Dienstag. Viele Einrichtungsträger und Diensteanbieter reichten die Kosten an Pflegebedürftige weiter. Versorgungsverträge darf es ab 1. September nur noch mit Anbietern geben, die nach Tarif oder ähnlich zahlen.

Die Deutsche Stiftung Patientenschutz kritisierte mit Blick auf insgesamt steigende Zuzahlungen, eine solche dramatische Entwicklung habe es seit Bestehen der Pflegeversicherung nicht gegeben. "Die finanzielle Not der Pflegebedürftigen ist nicht in Worte zu fassen", sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. "Deshalb muss die Bundesregierung sofort eine Einmalzahlung in Höhe von 1000 Euro und eine Dynamisierung der Pflegeleistungen auf Inflationsniveau auf den Weg bringen." Sie allein sei gesetzlich verantwortlich für die finanzielle Ausstattung dieser Sozialversicherung.