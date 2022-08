Dafür hat die Gesellschaft Proben aus den ersten Rückspül- und Kernbohrungen von den Zielzonen Mogoyafara South, Linnguekoto West und new Gourbassi West North untersuchen lassen. Im Detail wurden mineralisierte Abschnitte aus frischem Gestein, in der Regel aus einer einzigen Linse (außer bei Mogoyafara South, wo zwei Linsen beprobt wurden), aus jeder dieser Zonen einer 72-stündigen Bottle-Roll-Analyse unterzogen. Das Unternehmen führt diese routinemäßige metallurgische Analyse immer durch, sobald frische Gesteinsproben von potenziellen oder bestehenden Mineralressourcenzielen verfügbar sind.

Die Proben von Mogoyafara South erbrachten dabei gute, beste Gewinnungsraten aus dem frischen Gestein von 86% und 88%. Hingegen wiesen zwei Proben von Gourbassi West North und eine von Linngukoto West geringe Gewinnungsraten von 22 bis 25% auf. Jetzt stehen routinemäßig weitere Tests an, die eine feinere Mahlung und die Zugabe von Reagenzien umfassen, um zu bestimmen, ob diese vorläufigen Ergebnisse einfach verbessert werden können.

Darüber hinaus werden metallurgische Proben von anderen mineralisierten Linsen und den Oxidanteilen dieser Zonen einem ersten metallurgischen Test unterzogen. Es wird erwartet, dass die anfänglichen und endgültigen Probenschwankungen mit den Schwankungen innerhalb eines Probenbreis zusammenhängen und nicht das Ergebnis von Schwankungen aufgrund von grobem Gold sind.

In der Vergangenheit hatte Desert Gold Ventures bereits vorläufige Metallurgietests an Proben von den Zonen Barani East – Goldausbringungsraten von 93,8% in oxidiertem Gestein und von 83% bis 98,7% bei frischem Gestein –,Gourbassi West – Goldausbringungsraten von 93,6% in oxidiertem Gestein und von 95,2% bei frischem Gestein – und Gourbassi East (87,6% bei frischem Gestein) durchgeführt.

Weiteres, umfassendes Bohrprogramm geplant

Danach richtet sich das Augenmerk des Unternehmens wieder auf die Entdeckung weiterer Goldvorkommen. Geplant ist ein 35.000 Meter umfassendes Bohrprogramm, das auch 10.000 Meter an möglichen Bohrungen enthält, die ausschließlich auf die Ressourcenabgrenzung abzielen. Insgesamt will Desert Gold bekannten Goldzonen nachverfolgen und ausweiten, wobei man vorhat, sich zunächst auf Mogoyafara South und Gourbassi West North zu konzentrieren, da Desert Gold davon ausgeht, dass es sich hier um die bislang größten Goldsysteme handelt, die auf der SMSZ-Liegenschaft entdeckt wurden.

Schneckenbohrungen und zusätzliche AC-Bohrungen nördlich und östlich der Zone Gourbassi West North sowie Folgearbeiten zu den Bohr- und Schneckenbohrergebnissen von 2021, die während des jüngsten Programms nicht abgeschlossen wurden, müssen ebenfalls noch gebohrt werden. Die vielversprechendsten Ziele, die sich die Gesellschaft dabei genauer ansehen will, sind:



Sola: 2,04 g/t Gold über 30 Meter

Kamana: 1,80 g/t Gold über 17 Meter

Manakoto 1,65 g/t Gold über 21 Meter

Sorokoto South: 2,68 g/t Gold über 6 Meter und

Frikidi: Gold in Schneckenbohrungen mit Werten von 8.650, 3.100, 2.370, 462 und 440 ppb Gold



