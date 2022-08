3U Holding: Gespür für lukrative Investitionen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat die 3U Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) die eigenen Ziele erreicht oder sogar teilweise übertroffen und dabei von der Diversifikation des Geschäftsmodells auf zukunftsträchtige Megatrends profitiert. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel und das Rating.

Nach Analystenaussage stehe zudem die Veräußerung der InnoHubs-Beteiligung, die voraussichtlich zum 1. September 2022 vollzogen werde, kurz vor dem Abschluss. Einschließlich der bereits erfolgten Teilflächenverkäufe gehe damit nach Vorstandsangabe die Realisierung einer erheblichen Wertsteigerung einher. Entsprechend dem Geschäftsmodell, das neben dem operativen Geschäft auch den An- und Verkauf von Vermögensgegenständen im Sinne einer nachhaltigen Steigerung des Unternehmenswerts umfasse, habe 3U laut GSC das Gespür für lukrative Investments unter Beweis gestellt. Als sehr vielversprechend erachte der Analyst zudem das geplante Repowering des Windparks Langendorf, das eine Verdreifachung des dortigen durchschnittlichen jährlichen Stromertrags verspreche. Hier sei auf eine zügige behördliche Genehmigung des jüngst eingereichten Antrags zu hoffen. Für sämtliche bestehende Windkraftkapazitäten des 3U-Konzerns habe das Unternehmen bereits zum Jahresbeginn 2022 neue Stromlieferverträge zu guten Konditionen abgeschlossen. In der Folge bestätigt der Analyst das Kursziel von 4,10 Euro und erneuert das Rating „Kaufen“.



Die 3U HOLDING Aktie an der Börse Tradegate hat ein Minus von -2,33 % auf 2,51EUR erreicht.