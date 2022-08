Hamburg (ots) - Im Nordosten von Calbe haben die Bauarbeiten für den ersten

eigenen Solarpark des Ökostrom-Pioniers LichtBlick begonnen. In den nächsten

Wochen werden insgesamt 8.097 Solarmodule auf einer Fläche von ca. 2,5 Hektar

installiert. Die erwartete Produktion beträgt vier Gigawattstunden im Jahr und

reicht aus, um künftig 1.000 Haushalte mit Ökostrom zu versorgen. Bis zum Ende

des Jahres ist die Anlage betriebsbereit.



LichtBlick als Ökostromanbieter - und -erzeuger





Schon vor der aktuellen Energiekrise erweiterte der Ökostromanbieter seineGeschäftsbereiche und investiert seit Jahresbeginn verstärkt in den Bau voneigenen Anlagen - bis 2026 fließen jährlich 100 Millionen Euro in die eigeneProduktion von grünem Strom. Damit definiert sich das Unternehmen künftig auchals Energieerzeuger. "Als Energieversorger ist es uns ein besonderes Anliegen,in nachhaltige und zukunftsorientierte Projekte zu investieren, die zurlangfristigen Sicherung der Energieversorgung unserer Kund*innen beitragen",erläutert COO Dr. Enno Wolf. "Mit dem Bau unseres ersten Solarparks in Calbesetzen wir dies weiterhin in die Tat um - und freuen uns, künftig zu denÖkostromerzeugern in Deutschland dazuzugehören", so Wolf.Ungenutzte Fläche wird zum SolarparkFür den Bau nutzt der Ökostromanbieter eine bislang brachliegendeIndustriefläche, die 30 Jahre ungenutzt blieb. Dafür wurden mehr als 3.000Quadratmeter Boden entsiegelt. Künftig steht darauf ein Solarpark mit einerGesamtleistung von 3,7 Megawatt Peak. Bei der Projektentwicklung erhält dasUnternehmen Unterstützung von SolarBlick GmbH, an die der Ökostromanbieter alsGesellschafter zu 50 Prozent beteiligt ist. "Von der Entwicklung bis zurUmsetzung - viele Zahnräder müssen beim Bau von Solarparks ineinandergreifen.Die Stadt Calbe hat dabei frühzeitig signalisiert, dass sie dieses Projektunterstützt. So können wir die bislang ungenutzte Fläche sinnvoll zur Erzeugungvon Solarstrom umwandeln", erklärt Marko Vogt, Geschäftsführer von SolarBlickGmbH.Zudem ist greentech systems GmbH als Generalübernehmer am Anlagenbau beteiligt."Als Partner für Anlagenbau und Betriebsführung des Solarparks in Calbe freuenwir uns, gemeinsam mit LichtBlick die Versorgung mit erneuerbaren Energienweiter auszubauen", teilt Geschäftsführer Florian Berger mit.