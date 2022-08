Wirtschaft Österreichs Ex-Kanzler Kern fordert "radikale Einschnitte"

Wien (dts Nachrichtenagentur) - Wegen der extrem gestiegenen Strom- und Gaspreise fordert Österreichs Ex-Kanzler Christian Kern "radikale Einschnitte". Die Leute müssten sich entscheiden, ob sie heizen oder essen im Winter, sagte er am Dienstag dem Radiosender "HR-Info".



"Das ist doch in einem zivilisierten, reichen Land wie Deutschland oder Österreich ein unerträglicher Zustand." Die gegenwärtig geführte Diskussion um einen Preisdeckel sei deshalb richtig - aber zu wenig. Kern: "Das ist so, wie auf einen offenen Oberschenkelbruch ein Pflaster zu geben. Was wir tun müssen, ist die Ursache bekämpfen und die Ursachen liegen im Marktdesign."