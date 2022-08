NTT DATA beteiligt sich an der Natuvion Group und baut SAP S/4HANA Transformationsexpertise aus (FOTO)

Bielefeld (ots) - Die NTT DATA Business Solutions AG, der global führende

SAP-Berater für den Mittelstand, übernimmt die Mehrheit an der Natuvion Group,

Walldorf. Natuvion ist ein weltweit anerkannter SAP Data Transformation Partner.

Die international aufgestellte Natuvion Group unterstützt Unternehmen,

automatisiert durch selbstentwickelte Software-Tools, beim Umzug

geschäftskritischer Daten und Prozesse auf moderne IT-Plattformen und -Systeme.

Das ermöglicht Natuvion-Kunden, fortschrittliche, innovative IT-Plattformen

schnellstmöglich zu nutzen. Zu den typischen Natuvion-"Umzugsleistungen" gehören

Datenmigration, -transformation und -integration sowie Datenqualitätssteigerung,

-stilllegung und Datenschutz.



Beide Unternehmen arbeiten bereits seit mehreren Jahren partnerschaftlich

zusammen. Seit 2020 bündeln die Natuvion Group und NTT DATA Business Solutions

Wissen und Know-how, um anspruchsvolle SAP S/4HANA-Transformationsprojekte

umzusetzen.





"Mit der mehrheitlichen Beteiligung an Natuvion vertiefen wir die erfolgreicheZusammenarbeit unserer Unternehmen und bauen unsere führende Marktposition imBereich Cloud-Migration weltweit stärker aus", so Norbert Rotter, CEO von NTTDATA Business Solutions AG und SVP der NTT DATA Corporation, Tokio."Insbesondere die Produkte von Natuvion rund um das Thema Datentransformationund das Branchen-Know-how, vor allem im Energie- und Versorgungssektor, eröffnenuns gemeinsame neue Wachstumspotenziale."Die Natuvion Group wurde 2014 in Walldorf gegründet und expandierte in denFolgejahren international. Das Unternehmen beschäftigt heute mehr als 250Mitarbeiter an neun Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, derSlowakei, den USA und Australien. Das inhabergeführte Unternehmen verfügt überumfangreiches Know-how bei komplexen, internationalen Transformationsprojektensowie über ein profundes Prozessverständnis in verschiedensten Branchen."Kunden investieren weltweit weiterhin in SAP-Technologien wie SAP S/4HANA undSAP-Cloudlösungen. Bei dieser Art der Migration ist viel Erfahrung gefragt.Dieses exklusive Transformations-Know-how der neuen Kolleginnen und Kollegen unddie Unternehmenskultur der Natuvion Group passen sehr gut zu uns. Wir werden dieNatuvion Automationslösungen weltweit vermarkten und innerhalb der NTT/NTT DATAGruppe zugänglich machen," ergänzt Norbert Rotter.Die Natuvion Group gehört zur exklusiven Expertengruppe der weltweit führendenTransformationsexperten unter der Leitung von SAP. Die vier Partner des "SAPS/4HANA Selective Data Transition Engagement" definieren gemeinsame Standards,Verfahren und Prozesse für die Migration auf SAP S/4HANA. Die erarbeiteten