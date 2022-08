Der Edelmetallsektor kommt nicht zur Ruhe. Weder Gold noch Silber will es in der aktuellen Phase gelingen, nachhaltige Erholungsbewegungen zu initiieren und so den Würgegriff der Korrektur zu lockern.

Gewisse Hoffnungen waren im Vorfeld der Rede des Fed-Präsidenten Powell auf dem Jackson Hole Symposium aufgekommen, die er am vergangenen Freitag (26.08.) hielt. Die Rede selbst sorgte dann aber bekanntermaßen für einigermaßen Ernüchterung an den Aktienmärkten; aber auch für Ernüchterung im Edelmetallsektor. So brach Gold beispielsweise seinen Vorstoß über die 1.750 US-Dollar ab und orientierte sich zuletzt wieder nach unten.

Die jüngsten Entwicklungen konnten auch nicht das Interesse von Investoren an physisch besicherten Gold-ETF wecken. Ganz im Gegenteil. Blickt man auf die Bestandsentwicklung des weltgrößten physisch besicherten Gold-ETF, des SPDR Gold Shares, so setzte sich der bereits seit geraumer Zeit zu beobachtende Bestandsabbau weiter fort.

Aus charttechnischer Sicht ist Gold gegenwärtig weit davon entfernt, ein nachhaltiges Erholungsszenario zu kreieren. Die letzten Tage zeigten, dass bereits oberhalb von 1.750 US-Dollar die Luft dünn wird. Der aus charttechnischer Sicht eminent wichtige Ausbruch über die Zone 1.800 US-Dollar / 1.820 US-Dollar scheint für Gold gegenwärtig nicht möglich zu sein. Vielmehr steht zu befürchten, dass es das Edelmetall noch einmal in Richtung 1.700 US-Dollar / 1.670 US-Dollar zieht. Ein Bruch dieser wichtigen Unterstützung würde die kurzfristigen Perspektiven des Edelmetalls weiter eintrüben und Gold zurück in den kurzfristigen Abwärtstrend (rot) führen. Nicht viel besser lief es zuletzt für Silber.

Der robuste US-Dollar und die Aussicht auf eine restriktive Geldpolitik der US-Notenbank zwingt auch Silber gegenwärtig in die Knie. Für Silber ging es zuletzt unter die wichtige Marke von 19 US-Dollar. Dieser Rücksetzer lässt nun wieder die zentrale Unterstützungszone um 18+ US-Dollar ins Blickfeld rücken. Darunter sollte es nicht gehen, anderenfalls würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden. Hingegen würde ein Comeback des Silberpreises oberhalb von 20 US-Dollar das Chartbild deutlich aufhellen.