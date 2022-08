Unsere letzte Kommentierung zu Baumwolle überschrieben wir an dieser Stelle bereits mit „Bahnt sich nun doch eine obere Trendwende an?“. Darin thematisierten wir die charttechnischen Warnsignale, die damals zu Tage traten.

Rückblick. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Der obere Chart zeigt aber auch, dass man die Preisentwicklung der letzten Wochen in eine S(chulter)K(opf)S(chulter)-Formation pressen könnte. Die Chartformationen finden sich nicht selten am Ende größerer Haussebewegungen und läuten ebenfalls nicht selten dann eine obere Trendwende ein. Ob es auch in diesem Fall so sein wird, bleibt abzuwarten und wird sich erst in der nächsten Zeit entscheiden. In jedem Fall kommt der potentiellen Nackenlinie der Formation (orange dargestellt), die aktuell im Bereich von 1,37 US-Dollar verläuft, eine besondere Bedeutung zu. […] Die Konsolidierungstendenzen setzten sich in den letzten Handelstagen fort. Ob der Baumwollpreis in eine stärkere Korrektur stolpert, könnten die nächsten Tage zeigen. Aus charttechnischer Sicht liefert die sich abzeichnende SKS-Formation zumindest ein Warnsignal. Das nächste Warnsignal würde ausgelöst werden, sollte Baumwolle unter die Nackenlinie – als unter den Bereich von 1,37 US-Dollar - abtauchen müssen. Die zentrale Unterstützungszone verorten wir unverändert in den Bereich von 1,20 US-Dollar / 1,16 US-Dollar. Um die Aufwärtsbewegung zu reaktivieren, muss es für Baumwolle auf ein neues Bewegungshoch jenseits der 1,54 US-Dollar laufen…“

Unmittelbar nach unserer letzten Kommentierung brachen sich Ängste in Bezug auf eine nachlassende Nachfrage Bahn. Der Baumwollpreis kam ins Rutschen und durchschlug wichtige Unterstützungen, was wiederum die Korrekturbewegung befeuert haben dürfte. Bleiben wir bei den charttechnischen Aspekten.

Baumwolle löste die zuletzt thematisierte SKS-Formation mit einem Bruch der Nackenlinie regelkonform auf. Das daraus resultierende Verkaufssignal entfaltete wuchtig seine Wirkung. Der Aufwärtstrend, der die Aufwärtsbewegung in den letzten Monaten begleitet hatte, wurde ebenfalls durchbrochen. Damit ist das bullische Szenario erst einmal passé.

Die fulminante Abwärtsbewegung kam erst unterhalb von 1 US-Dollar zum Stehen. Die damals durch uns als zentral eingestufte Zone 1,20 US-Dollar / 1,16 US-Dollar wurde hingegen durchschnitten wie Butter von einem heißen Messer.

In den letzten Wochen berappelte sich Baumwolle wieder, hängt aber noch an der Zone 1,20 US-Dollar / 1,16 US-Dollar fest, die mittlerweile von der 200-Tage-Linie verstärkt wird.

Kurzum. Für Baumwolle gilt es nun. Die zuletzt zu beobachtende Erholung ist noch als technische Reaktion auf die vorherigen Verluste einzustufen. Ein Comeback des Preises oberhalb von 1,20 US-Dollar würde allerdings das Chartbild aufhellen und die Relevanz der Erholung deutlich erhöhen. In der aktuellen Konstellation sollte die Unterseite nicht außer Acht gelassen werden. Ein erneuter Test der Zone 1,0 / 0,9 US-Dollar ist nicht auszuschließen.