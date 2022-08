US-Anleihen drehen in die Verlustzone - Robuste Konjunkturdaten belasten

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Dienstag nach anfänglichen Gewinnen geringfügig in die Verlustzone gerutscht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Treasuries (T-Note-Future) gab um 0,01 Prozent auf 117,02 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Staatsanleihen betrug 3,11 Prozent.

Am Markt wurden die anfänglichen Gewinne mit einer Gegenbewegung zu den teils deutlichen Kursverlusten an den Tagen zuvor begründet. Auslöser dieser Bewegung waren vor allem Bemerkungen aus der US-Notenbank Fed. Deren Chef Jerome Powell hatte unlängst die hohe Priorität der Inflationsbekämpfung betont und damit Hoffnungen auf Zinssenkungen schon in kommenden Jahr einen Dämpfer versetzt.