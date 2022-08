Mehr Klauen und Zähne, Kommentar zu Kartellwächtern von Antje Kullrich

Frankfurt (ots) - Die Wettbewerbshüter haben gut zu tun. Neben dem Dauerbrenner

Digitalkonzerne, deren Marktmacht nur mit Mühe im Zaum gehalten werden kann,

schlagen die multiplen Krisen direkt auf die Arbeit des Bundeskartellamts durch.

Nach der Pandemie, die das Wirken vor allem gegen Kartellverstöße schwer gemacht

hat, führen jetzt Inflation und Kriegsfolgen zu vielen grundsätzlichen Fragen:

Sind teilweise explosionsartig steigende Preise gerechtfertigt oder

Marktmissbrauch? Dürfen Unternehmen zur Existenzsicherung in außergewöhnlichen

Zeiten stärker zusammenarbeiten als unter normalen Umständen?



Die Arbeit der Wettbewerbshüter ist noch politischer geworden als sie das

ohnehin schon immer war. Kartellamtspräsident Andreas Mundt spricht vom

Wettbewerbsrecht als "atmendem Recht". Auf der einen Seite zeigen sich die

Wettbewerbshüter in der Krise großzügiger, was die Zusammenarbeit von

Unternehmen angeht. Wer Produktionen zusammenlegen will, weil Gas knapp ist, und

dafür viele Daten und Informationen austauschen will, trifft beim Kartellamt

derzeit auf einige Toleranz.