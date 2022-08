Wirtschaft Städtepräsident sieht Stadtwerke in Gefahr

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Präsident des Deutschen Städtetages, Markus Lewe (CDU), Oberbürgermeister von Münster, warnt vor einer finanziellen Schieflage vieler Stadtwerke, die in den Kommunen für die Energie- und Wasserversorgung zuständig sind. Bei den Stadtwerken gehe es jetzt "wirklich Knall auf Fall", sagte er am Dienstag der Sendung "Heute-Journal Update" im ZDF. Es sei noch nicht richtig angekommen, dass sie die Basis für die Daseinsvorsorge seien.



Wenn sie nicht mehr funktionierten, seien zum Beispiel Energie- und Wasserversorgung in Gefahr. Die Stadtwerke müssten vor Insolvenz geschützt werden. Von der Bundesregierung erwartet Lewe über Parteigrenzen hinweg schnelle Entscheidungen, "denn in einer Krise kann man nicht mehr lange um Details streiten".