Wirtschaft Opel-Chef bekräftigt Elektro-Kurs

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der neue Chef der Automobilmarke Opel, Florian Huettl, hält an der Elektroauto-Strategie seiner Vorgänger fest. "Der Übergang zum reinen Elektroauto-Anbieter im Jahr 2028 ist voll im Gange, das Datum für Europa ist gesetzt", sagte Huettl der "Welt" (Mittwochausgabe).



Bis 2024 werde man in jeder Baureihe eine elektrifizierte Variante anbieten. "Auch die Nachfolger von Crossland und Insignia wird es elektrisch geben." Die Produktion der Limousine in Rüsselsheim endet in diesem Jahr.