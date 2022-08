Veranex beschleunigt klinische Studien mit Veeva Vault CDMS

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - Globales Medizintechnik-CRO gewinnt an

Flexibilität, um Studien intern zu erstellen und Änderungen in der Mitte der

Studie schneller vorzunehmen



Veeva Systems (https://www.veeva.com/eu/) (NYSE: VEEV) gab heute bekannt, dass

Veranex Veeva Vault CDMS

(https://www.veeva.com/eu/products/clinical-data-management/) verwendet, um die

Erstellung von Studien zu beschleunigen und die Verwaltung klinischer Daten zu

vereinfachen. Das globale Auftragsforschungsinstitut (Contact Research

Organization - CRO) kann Vault CDMS für elektronische Datenerfassung (EDC)

(https://www.veeva.com/eu/products/vault-edc/) , Kodierung

(https://www.veeva.com/eu/products/vault-coder/) und Datenbereinigung

(https://www.veeva.com/eu/products/veeva-cdb/) nutzen. Mit Vault CDMS können

ihre Studienteams komplexe Studien schnell erstellen, Studien von anderen

Lösungen migrieren und Änderungen während der Studie ohne Ausfallzeiten

vornehmen.





"Die innovative Technologie und das Branchen-Know-how von Veeva machen dasUnternehmen zum idealen Partner, um die Anforderungen hochkomplexer Studien zubewältigen", so Richard Murg, Senior Vice President, Business Development beiVeranex. "Veeva Vault CDMS bietet fortschrittliche und benutzerfreundlicheFunktionen, die unsere Datenbankerstellung erheblich vereinfachen und dieZusammenarbeit mit unseren Kunden verbessern."Veranex bietet der Medizintechnikbranche Dienstleistungen in den BereichenDesign, Technik, Regulierung, präklinische Forschung, klinische Entwicklung,kommerzielle Strategie und Marktzugang. Durch die Modernisierung des klinischenDatenmanagements mit Vault CDMS verfügt Veranex über ein skalierbares System,das die Entwicklung und Durchführung von qualitativ hochwertigen Studienbeschleunigen kann."Die Kombination der Erfahrung von Veranex bei der Bewältigung der schwierigstenHerausforderungen im Datenmanagement mit der Flexibilität von Veeva Vault CDMSist ein Rezept für effektive klinische Studien", so Manny Vazquez, Director,Veeva Vault Clinical Strategy. "Wir freuen uns, ihre Bemühungen zu unterstützen,das klinische Datenmanagement für nahtlose Prozesse umzugestalten, die dieEntwicklung neuartiger medizinischer Produkte beschleunigen können."Veranex ist Mitglied des Vault CDMS-Partnerprogramms. CROs, die mehr über dasProgramm erfahren möchten, wenden sich bitte an: mailto:info@veeva.com .Vault CDMS ist Teil von Veeva Vault Clinical Suite(https://www.veeva.com/eu/products/vault-clinical/) , der branchenweit erstenCloud-Plattform, die die Verwaltung und den Betrieb klinischer Daten