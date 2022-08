DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Reform/Gasumlage:

"Es stimmt: Sozialdemokraten und Liberale würden gern Habecks Grüne auf Normalmaß in den Umfragen vor der Landtagswahl in Niedersachsen im Oktober stutzen. Neid auf die Beliebtheit des Vizekanzlers dürfte auch eine Rolle spielen. Doch die Bürgerinnen und Bürger interessieren sich für die taktischen Spielchen der Politik nur zweitrangig. Sie fragen sich vor allem, wie diese unsoziale, wohl verfassungswidrige und insgesamt einfach handwerklich schlecht gemachte Rechtsverordnung aus der Welt geschafft werden kann. Die Zwangsumlage, die alle Gaskunden ab Oktober zahlen müssen, kann nicht so bleiben, wie sie ist. Das ist allen Beteiligten inzwischen klar. Nur ist jetzt eingetreten, was auf keinen Fall hätte passieren dürfen. Der Bundeswirtschaftsminister justierte in Meseberg nach - allerdings nur ein bisschen und das auch noch schlecht."/yyzz/DP/nas