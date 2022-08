Wirtschaft Gasfluss durch Nord Stream 1 erneut unterbrochen

Moskau/Lubmin (dts Nachrichtenagentur) - Der russische Konzern Gazprom hat die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 in der Nacht zu Mittwoch wie angekündigt erneut unterbrochen. Als offizieller Grund wurden Wartungsarbeiten genannt.



Diese sollen am Samstag abgeschlossen sein. Die Bundesnetzagentur zweifelt allerdings an der Begründung für die Abschaltung. Der Gasfluss durch die Pipeline läuft schon länger nur in deutlich reduzierter Form.