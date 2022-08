Durch den Zusammenschluss beabsichtigt die neu formierte Gruppe, Kunden einen deutlichen Mehrwert zu bieten, indem sie eine unschlagbare FMEA mit hochintegrierten Qualitäts- und Engineering-Prozessen entlang des gesamten "Digital Thread" offeriert - von der Idee zum Produkt und über den gesamten Produktlebenszyklus. Die Basis bildet eine hochmoderne WEB- und Cloud-Technologie. Damit trägt die Gruppe zur Reduzierung von Fehlern in Produktdesign- und Produktionsprozessen bei und hilft so, die Sicherheit von Autos, medizinischen Geräten und Alltagsgegenständen weltweit zu verbessern. Gemeinsam beschäftigt die Gruppe ein erfahrenes Team von rund 140 Mitarbeitern.

PLATO, mit Hauptsitz in Lübeck, gilt als weltweit führend auf dem Markt für Engineering-Software und bietet eine mehr-mandantenfähige Cloud-Plattform mit Funktionen wie FMEA, Inspection & Control Plan, Functional Safety, Monitoring and System Response (MSR), Document Management und anderen verwandten Modulen an. Der Mehrwert für Unternehmen, die diese Lösungen nutzen, ist eine starke Reduzierung der mit Rückrufen verbundenen Kosten, was in allen Fällen zu erheblichen Einsparungen führt. Langfristig führt dies zu qualitativ hochwertigen, robusten Produkten und Prozessen. Zusätzlich zu seinem europäischen Kundenstamm hat PLATO bereits eine starke Präsenz in den USA aufgebaut, die den Markteintritt von iqs in Nordamerika unterstützen und beschleunigen wird. Zu den mehr als 350 Kunden zählen Aptiv, Gates, Johnson Matthey, Dräger, B.Braun, Lumileds, und Porsche.