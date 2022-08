Wirtschaft Erwerbstätigkeit im Juli weiter gestiegen

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Juli 2022 sind rund 45,4 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig gewesen. Die Zahl der Erwerbstätigen stieg saisonbereinigt gegenüber dem Vormonat um 25.000 Personen (+0,1 Prozent), teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Mittwoch mit.



Bereits in den Monaten Januar bis Juni 2022 hatte sie durchschnittlich um jeweils 48.000 Personen oder 0,1 Prozent zugenommen. Damit wächst die Erwerbstätigenzahl seit dem Frühjahr 2021 weitgehend unbeeinflusst von den Corona-Infektionswellen sowie bisher auch von den Folgen des Kriegs in der Ukraine. Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Juli gegenüber Juni um 14.000 Personen (0,0 Prozent) zu.