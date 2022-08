TOULOUSE/WALLDORF (dpa-AFX) - Das Personalkarussell im Dax dreht sich weiter. Während der Softwarekonzern SAP einen Nachfolger für seinen scheidenden Finanzchef gefunden hat, muss der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus nun genau diese Position neu besetzen. Denn: Dominik Asam werde das Unternehmen Anfang März nächsten Jahres verlassen und in der gleichen Rolle zu SAP wechseln, teilte Airbus am Mittwochmorgen in Toulouse mit. Laut SAP wird der Manager am 7. März starten. Die Airbus-Aktie verlor über ein Prozent, während SAP-Papiere gut ein halbes Prozent zulegten.

SAP hatte bereits im Frühjahr bekannt gegeben, dass Finanzchef Luka Mucic das Unternehmen zum 31. März 2023 verlassen wird. Nun ist klar, wer auf ihn folgen wird. Asam sei genau die richtige Person, um die erfolgreiche Cloud-Transformation von SAP weiter voranzutreiben, sagte Aufsichtsratschef Hasso Plattner am Montag in Walldorf laut Mitteilung und verwies auf Asams Erfahrung in leitenden Positionen bei Goldman Sachs , Siemens und Infineon sowie zuletzt bei Airbus. Er ist unter anderem auch Mitglied des Aufsichtsrats von Bertelsmann.