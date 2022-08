Cartier Resources legt neue Ressourcen-Studie für Chimo-Goldprojekt vor!

Cartier Resources hat wie angekündigt eine aktualisierte Ressourcenstudie für das Chimo Mine-Goldprojekt vorgelegt. Das Vorkommen weist nun über alle Katergorien 2,35 Mio. Unzen Gold aus. Die neuen Zahlen werden auch in die erste PEA integriert.

Cartier Resources strebt 3 Mio. Unzen an

Cartier Resources (0,10 CAD | 0,08 Euro; CA1467721082) hat eine aktualisierte Ressourcenschätzung für sein Chimo Mine-Goldprojekt vorgelegt. Die Ressource wurde auch dank der Integration des zugekauften West Nordeau-Deposits, dass nur 450 Meter von der Chimo Mine entfernt liegt, auf insgesamt 2,35 Mio. Unzen Gold leicht gesteigert. Das Ziel des Unternehmens ist es, mit dem neuen Bohrprogramm die Größe des Vorkommens in Richtung 3 Mio. Unzen zu bringen (mehr hier). Die neue Ressourcenstudie wurde vom unabhängigen Gutachter InnovExplo nach den Vorgaben des kanadischen Standards NI 43-101 erstellt. Die Ressource teilt sich auf in 7,128 Mio. Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Goldgrad von 3,14 g/t, woraus sich in der Kategorie indicated 720.000 Unzen Gold ergeben. Dazu kommen 1,633 Mio. Unzen Gold in der Kategorie inferred (18,475 Mio. Tonnen; 2,75 g/t Gold). Mehr in der untenstehenden Tabelle und hier. Das Chimo Mine-Goldsystem besteht aus insgesamt 28 bekannten Goldzonen, die Teil von 19 Strukturen sind. In der Ressourcenstudie werden drei Gold-Korridore berücksichtigt. Da nur ein Teil der Liegenschaft bisher exploriert wurde, besteht noch großes Potenzial zur weiteren Vergrößerung der Ressource.

Cartier Resources: Wirtschaftlichkeitsstudie in Arbeit

Die neue Ressource wird auch in die in Arbeit befindliche Wirtschaftlichkeitsstudie (PEA) integriert. Mit dieser will Cartier Resources das ökonomische Potenzial einer Mine auf Chimo demonstrieren. Die historische Chimo Goldmine war bis 1997 in Betrieb. Daher steht noch ein Teil der Infrastruktur, der zudem noch nutzbar ist. Cartier geht daher davon aus, dass eine Inbetriebnahme in relativ kurzer Zeit möglich ist. Als mögliche Interessenten für das Vorkommen gelten zudem Produzenten in dieser Mining-Region Québecs, wie beispielsweise Großaktionär Agnico Eagle oder Eldorado Gold.