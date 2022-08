Grüner Fisher Investments beim Private-Banking-Test 2022 der Gesellschaft für Qualitätsprüfung für "Exzellente Beratungsqualität" ausgezeichnet

Rodenbach, Deutschland (ots/PRNewswire) - Mit der Auszeichnung werden die

umfassenden Beratungsdienstleistungen von GFI im deutschsprachigen Europa

gewürdigt



Grüner Fisher Investments (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3634290-1&h=18606

34797&u=https%3A%2F%2Fwww.gruener-fisher.de%2Fstartseite.html&a=Gr%C3%BCner+Fish

er+Investments) (GFI)-Tochtergesellschaft der US-Firma Fisher Investments-hat

den begehrten "Exzellenz"-Award für die Qualität seiner

Beratungsdienstleistungen im Rahmen des Private-Banking-Tests 2022 erhalten.

Durchgeführt wurde der Test von der renommierten Gesellschaft für

Qualitätsprüfung, einer unabhängigen Gesellschaft, die auf die Bewertung der

Qualität von Finanzdienstleistern spezialisiert ist.





GFI hat diese renommierte Auszeichnung das dritte Jahr in Folge erhalten. Zuvorhatte die Gesellschaft für Qualitätsprüfung die Beratungsqualität vonFinanzinstituten auf Herz und Nieren geprüft, die Privatkunden auf dem deutschenMarkt bei der Vermögensverwaltung beraten. Beim diesjährigen Test hat dieGesellschaft für Qualitätskontrolle 53 Finanzinstitute in Augenschein genommen,darunter unabhängige Vermögensverwalter und Private-Banking-Abteilungen vonRegionalbanken und Großbanken. GFI erhielt im Rahmen des Tests die Bestnote"exzellent"."Für uns ist es eine Ehre, diese Auszeichnung der Gesellschaft fürQualitätsprüfung das dritte Jahr in Folge zu erhalten. Sie trägt unseremEngagement für erstklassigen Service für unsere Kunden Rechnung", so TorstenReidel, CEO von Grüner Fisher Investments. "Unser auf Kommunikation und Schulungfokussiertes Service-Modell unterstützt unsere Kunden dabei, ihre Anlagezieleerfolgreich zu erreichen."Über Grüner Fisher InvestmentsGrüner Fisher Investments (GFI) ist eine Vermögensverwaltungsgesellschaft miteigenem Ermessensspielraum, die vorwiegend vermögende Privatpersonen undFamilien in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreut. Grüner FisherInvestments ist Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschlande.V. (VuV) und ist ein durch die BaFin lizensiertes und beaufsichtigtesInstitut. GFI wurde als Top-Vermögensverwalter von Capital (2019), alsTop-Arbeitgeber im Mittelstand (2019) von Focus und als "Great Place to Work"(2020, 2021) von Great Places to Work ausgezeichnet. Das Unternehmen ist einedeutsche Tochtergesellschaft von Fisher Investments in den USA, einem dergrößten unabhängigen Vermögensverwalter der Welt. Global wurden zum 30.06.2022Vermögenswerte von mehr als 158 Milliarden Euro von Fisher Investments undseinen Tochterunternehmen verwaltet - mehr als 126 Milliarden Euro davon fürPrivatinvestoren, 29 Milliarden Euro für institutionelle Investoren und 2