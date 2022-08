2. Deutsch-Chinesische Konferenz für Traditionelle Chinesische Medizin vom 20. bis 22. Oktober 2022 in Peking, Berlin und Guangzhou

Berlin (ots) - Anlässlich des 50. Jahrestages der diplomatischen Beziehungen

zwischen Deutschland und China eröffnen Vertreter beider Botschaften die

digitale Konferenz für Traditionelle Chinesische Medizin (TCM). Diese findet vom

20. bis zum 22. Oktober live in Berlin, Guangzhou und Peking statt.



Mit der Konferenz haben die DCG-Health (Berlin, Deutschland) und das Guangdong

Krankenhaus (Guangzhou, China) die erste digitale und transnationale

Austauschplattform für TCM in China und Deutschland etabliert. Neben

international anerkannten Experten auf dem Gebiet der TCM, der

Gesundheitspolitik und des Krankenhausmanagements sind wieder ausgewiesene

Experten aus Krankenhäusern beider Länder vertreten. Wir freuen uns u.a. auf die

Expertise der Charité Universitätsmedizin Berlin, dem Klinikum Shenzen, dem

Klinikum Fulda gAG sowie der TCM Klinik Bad Kötztingen GmbH. Das zentrale Motto

der Konferenz lautet: Was können wir voneinander lernen?