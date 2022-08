Gas und EZB: Auf diese beiden Faktoren gilt es kurzfristig zu achten

von Sven Weisenhaus

Torsten Ewert hat sich vorgestern festgelegt: die jüngste Erholung an den Aktienmärkten war nur eine Bärenmarkt-Rally. „Endgültig klar gemacht hat uns das Fed-Chef Powell höchstselbst mit seiner Rede auf dem jährlichen Zentralbanker-Symposium in Jackson Hole“, schreibt er. Und: „Damit sind alle Hoffnungen hinfällig, dass der jüngste Anstieg mehr war, als nur eine Bärenmarkt-Rally.“ Denn: Eine „richtige“ Rezession sei „noch einmal ein anderes Kaliber“ und die Aktienmärkte müssten dieses Szenario „in den kommenden Wochen einpreisen“, so die Begründung für seine pessimistische Einschätzung.

Ist eine tiefe Rezession bereits eingepreist?

Mit Blick auf den DAX und meine Analyse vom Freitag (siehe „Powell zerstört Hoffnungen der Bullen“) kann ich dieser Einschätzung sicherlich etwas abgewinnen. Doch ich teile sie nur eingeschränkt und lege mich nach wie vor noch nicht fest. Denn die jüngsten Kurserholungen stellen sich erst dann eindeutig als Bärenmarkt-Rallys heraus, wenn die Aktienindizes auf neue Korrekturtiefs fallen.

Und aus meiner Sicht ist es immer noch möglich, dass die Börsen eine tiefe (bzw. „richtige“) Rezession bereits eingepreist haben, unter anderem mit ihren diesjährigen Korrekturen am Aktienmarkt. Auch der Anleihemarkt deutet darauf hin. Denn das Tief der US-Zinsstrukturkurve scheint bereits hinter uns zu liegen.

Zwar ist die Kurve noch invertiert (siehe folgender Chart), was als klares Signal für eine Rezession gilt, mit aktuell -36 Basispunkten hat sie sich jedoch vom Tief des noch laufenden Monats bei -48 Basispunkten bereits etwas erholt.

Vergangene Rezessionen (siehe dunkle Balken in der Grafik) folgten stets zeitversetzt auf das Signal der inversen Zinsstruktur. Die Aktienmärkte befinden sich allerdings für gewöhnlich bereits wieder in einer Aufwärtsbewegung, wenn die Rezession anhand der Konjunkturdaten sichtbar wird.

Euro STOXX 50: bislang nur eine Korrektur im Aufwärtsimpuls

Und während es im DAX eine bearishe Überscheidung in den (Elliott-)Wellen gegeben hat (siehe Börse-Intern von Freitag), liegt diese in anderen Aktienindizes bislang nicht vor, so zum Beispiel im STOXX 600 und Euro STOXX 50 (siehe folgender Chart).