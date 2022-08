PLATO und iqs schließen sich mit der Unterstützung von MAIN Capital Partners zu einem führenden Software-Unternehmen für Engineering- und Qualitätsmanagement zusammen (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der Software-Investor Main Capital Partners hat heute die

mehrheitliche Übernahme der PLATO AG und der iqs Software GmbH bekannt gegeben.

Durch den Zusammenschluss der beiden Unternehmen entsteht eine führende

Softwaregruppe für Engineering- und Qualitätsmanagementprozesse, die weltweit

über 750 Kunden betreut.



PLATO und iqs sind beide etablierte Marktteilnehmer in ihren jeweiligen

Bereichen mit einer starken internationalen Präsenz, hervorragenden

Kundenreferenzen, zweistelligen Wachstumsraten und einem hochgradig

komplementären Produkt- und Kundenportfolio. iqs ist mit seiner Software-Suite

für das Qualitätsmanagement eine logische Erweiterung von PLATOs cloudbasierter

Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) und Engineering-Plattform "e1ns", die

erhebliche Cross-Selling-Möglichkeiten zwischen den Unternehmen ermöglicht.





Durch den Zusammenschluss beabsichtigt die neu formierte Gruppe, Kunden einendeutlichen Mehrwert zu bieten, indem sie eine unschlagbare FMEA mithochintegrierten Qualitäts- und Engineering-Prozessen entlang des gesamten"Digital Thread" offeriert - von der Idee zum Produkt und über den gesamtenProduktlebenszyklus. Die Basis bildet eine hochmoderne WEB- undCloud-Technologie. Damit trägt die Gruppe zur Reduzierung von Fehlern inProduktdesign- und Produktionsprozessen bei und hilft so, die Sicherheit vonAutos, medizinischen Geräten und Alltagsgegenständen weltweit zu verbessern.Gemeinsam beschäftigt die Gruppe ein erfahrenes Team von rund 140 Mitarbeitern.PLATO, mit Hauptsitz in Lübeck, gilt als weltweit führend auf dem Markt fürEngineering-Software und bietet eine mehr-mandantenfähige Cloud-Plattform mitFunktionen wie FMEA, Inspection & Control Plan, Functional Safety, Monitoringand System Response (MSR), Document Management und anderen verwandten Modulenan. Der Mehrwert für Unternehmen, die diese Lösungen nutzen, ist eine starkeReduzierung der mit Rückrufen verbundenen Kosten, was in allen Fällen zuerheblichen Einsparungen führt. Langfristig führt dies zu qualitativhochwertigen, robusten Produkten und Prozessen. Zusätzlich zu seinemeuropäischen Kundenstamm hat PLATO bereits eine starke Präsenz in den USAaufgebaut, die den Markteintritt von iqs in Nordamerika unterstützen undbeschleunigen wird. Zu den mehr als 350 Kunden zählen Aptiv, Gates, JohnsonMatthey, Dräger, B.Braun, Lumileds, und Porsche.iqs wurde 1995 gegründet und hat seinen Sitz in Bühl, Deutschland. DieQualitätsmanagement-Software von iqs verbindet die gesamte Bandbreite derQualitätsprozesse in einer Datenbank, unter anderem die Qualitätsvorausplanung