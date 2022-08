22 300 Kinder im Jahr 2021 im Straßenverkehr verunglückt

WIESBADEN (ots) - - Historischer Tiefststand auf Rückgang der Verkehrsunfälle

während der Lockdown-Monate zurückzuführen



- Risiko Schulweg: 6- bis unter 15-Jährige verunglücken am häufigsten zwischen 7

und 8 Uhr



- Kinder verunglückten am häufigsten mit dem Fahrrad





Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie hat die Zahl der im Straßenverkehrverunglückten Kinder erneut einen historischen Tiefststand erreicht. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, kamen im Jahr 2021 rund 22 300Kinder unter 15 Jahren bei Unfällen im Straßenverkehr zu Schaden, das waren 0,8% weniger als im Vorjahr und so wenig wie noch nie seit der DeutschenVereinigung. Im Schnitt wurde 2021 allerdings immer noch alle 24 Minuten einKind bei einem Verkehrsunfall verletzt oder getötet. Zudem stieg die Zahl dergetöteten Kinder gegenüber dem Vorjahr von 48 auf 49.Ein Grund für den Tiefststand dürfte die zeitweilige Schließung der Schulensowie vieler Freizeiteinrichtungen sein, auch viele außerschulische Aktivitätenoder Familienreisen wurden abgesagt. So verunglückten im Januar und Februarsichtbar weniger Kinder als in den Vergleichsmonaten der Vorjahre. ZumVergleich: Im Januar und Februar 2021 kamen insgesamt 1 429 Kinder bei einemVerkehrsunfall zu Schaden. Im Durchschnitt der Vorjahre (2016-2020) waren es imselben Zeitraum mehr als doppelt so viele Kinder (3 200).Schulweg birgt erhöhtes UnfallrisikoDie 6- bis unter 15-Jährigen verunglücken montags bis freitags besonders häufigin der Zeit von 7 bis 8 Uhr. Dies ist die übliche Zeit, zu der sich die Kinderauf dem Weg zur Schule befinden. In dieser Zeit wurden im vergangenen Jahr 12 %der verunglückten 17 500 Kinder im entsprechenden Alter im Straßenverkehrverletzt oder getötet. In den folgenden Stunden bis 13 Uhr sind die Unfallzahlensehr niedrig. Sie steigen in der Folge deutlich an und erreichten in der Zeitvon 16 bis 17 Uhr mit einem Anteil von 10 % den zweithöchsten Wert.Kleinkinder verunglücken am häufigsten im Auto, ältere Kinder auf dem FahrradDie meisten Kinder, die 2021 im Straßenverkehr verunglückten, waren mit demFahrrad unterwegs (38 %). 33 % saßen in einem Auto und 21 % gingen zu Fuß, alsder Unfall passierte.Betrachtet man jedoch verschiedene Altersgruppen, ergibt sich eindifferenzierteres Bild: Unter 6-Jährige sind oft im Auto mit betreuendenErwachsenen unterwegs, dem zufolge verunglücken sie hier am häufigsten (56 % imJahr 2021). Schulkinder sind mit zunehmendem Alter selbstständig imStraßenverkehr unterwegs - entsprechend steigt der Anteil der Radfahrenden undFußgängerinnen und -gänger unter den Verunglückten. Bei den Kindern im Alter von6 bis 9 Jahren verunglückten 37 % in einem Auto, 29 % als Radfahrende und mehrals jedes vierte verunglückte Kind (28 %) war zu Fuß unterwegs. 10- bis14-Jährige verunglückten dagegen am häufigsten auf ihrem Fahrrad (53 %), 22 % ineinem Auto sowie 16 % zu Fuß.Im Schnitt knapp 200 von 100 000 Kindern verunglückt - große regionaleUnterschiedeInsgesamt haben Kinder aber im Vergleich zu ihrem Bevölkerungsanteil eingeringeres Unfallrisiko als andere Altersgruppen. Der Anteil der unter15-Jährigen an allen Verunglückten bei Straßenverkehrsunfällen betrug 6,9 %, ihrBevölkerungsanteil lag bei 13,8 %. Im Jahr 2021 verunglückten bundesweit imSchnitt 194 Kinder je 100 000 Einwohnerinnen und Einwohnern ihrer Altersklasseim Straßenverkehr. Dabei gab es jedoch auch große regionale Unterschiede. Soverunglückten Kinder in Schleswig-Holstein relativ häufig bei Verkehrsunfällen:271 verunglückte Kinder kamen dort auf 100 000 Kinder. Auch inMecklenburg-Vorpommern (262) und in Brandenburg (256) waren die Quotenvergleichsweise hoch. Am niedrigsten lagen die Werte in Baden-Württemberg mit158 sowie in Rheinland-Pfalz mit 162 und in Hessen mit 163 Verunglückten je 100000 Kinder.Weitere Informationen.Unser Unfallkalender gibt einen Überblick darüber, an welchen Tagen Kinder imJahr 2021 besonders häufig verunglückt sind und inwiefern das täglicheUnfallgeschehen von dem der Vorjahre abweicht.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.