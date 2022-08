Erwerbstätigkeit im Juli 2022 weiter gestiegen / Erwerbstätigenzahl 0,1 % höher als im Vormonat und 0,2 % unter dem Höchststand vom November 2019

WIESBADEN (ots) - Erwerbstätige mit Wohnort in Deutschland, Juli 2022



+0,1 % zum Vormonat (saisonbereinigt)



0,0 % zum Vormonat (nicht saisonbereinigt)



+1,2 % zum Vorjahresmonat





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Im Juli 2022 waren rund 45,4 Millionen Personen mit Wohnort in Deutschlanderwerbstätig. Nach vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes(Destatis) stieg die Zahl der Erwerbstätigen saisonbereinigt gegenüber demVormonat um 25 000 Personen (+0,1 %), nachdem sie bereits in den Monaten Januarbis Juni 2022 durchschnittlich um jeweils 48 000 Personen oder 0,1 % zugenommenhatte. Damit wächst die Erwerbstätigenzahl seit dem Frühjahr 2021 weitgehendunbeeinflusst von den Corona-Infektionswellen sowie bisher auch von den Folgendes Kriegs in der Ukraine.Nicht saisonbereinigt nahm die Zahl der Erwerbstätigen im Juli 2022 gegenüberJuni 2022 um 14 000 Personen (0,0 %) zu. Dieser Anstieg liegt leicht unter demJuni-Durchschnitt der drei Vorkrisenjahre 2017 bis 2019 (+18 000 Personen). Denbisherigen Beschäftigungs-Höchstwert markiert weiterhin der November 2019 mit45,5 Millionen Erwerbstätigen.Bei den Ergebnissen ist zu beachten, dass Kurzarbeitende nach den Konzepten derErwerbstätigenrechnung und der Arbeitskräfteerhebung als Erwerbstätige zählen.Aufwärtstrend stabilGegenüber Juli 2021 stieg die Zahl der Erwerbstätigen im Juli 2022 um 1,2 %(+549 000 Personen). Damit hat sich die Vorjahresveränderungsrate zwar weiterabgeschwächt (Mai 2022: +1,5 %, Juni 2022: +1,3 %), der Aufwärtstrend auf demArbeitsmarkt setzt sich aber fort.Bereinigte Erwerbslosenquote im Juli 2022 unverändert bei 2,9 %Nach Berechnungen auf Basis der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl derErwerbslosen im Juli 2022 bei 1,40 Millionen Personen. Das waren 62 000 Personenoder 4,3 % weniger als im Vorjahresmonat Juli 2021. Die Erwerbslosenquote lagbei 3,2 % (Juli 2021: 3,4 %).Bereinigt um saisonale und irreguläre Effekte wie zum Beispiel Wettereinflüsseoder Streiks lag die Erwerbslosenzahl bei 1,27 Millionen Personen und damitgeringfügig über dem Niveau des Vormonats Juni 2022 (3 600 Personen; 0,3 %). Diebereinigte Erwerbslosenquote im Juli 2022 lag unverändert bei 2,9 %.Methodische Hinweise:In allen Meldungen zu Konjunkturindikatoren sind die unterschiedlichenVergleichszeiträume zu beachten. Im Fokus der Konjunkturbeobachtung steht derVergleich zum Vormonat/Vorquartal. Hieraus lässt sich die kurzfristigekonjunkturelle Entwicklung ablesen. Der Vorjahresvergleich dient dagegen einemlängerfristigen Niveauvergleich und ist von saisonalen Schwankungen weitgehendunabhängig.Sowohl die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie als auch der Zustrom von