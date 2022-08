WIESBADEN (ots) - Importpreise, Juli 2022



+28,9 % zum Vorjahresmonat



+1,4 % zum Vormonat



Exportpreise, Juli 2022



+17,0 % zum Vorjahresmonat





+2,0 % zum VormonatDie Importpreise waren im Juli 2022 um 28,9 % höher als im Juli 2021. Wie dasStatistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, hat sich der Anstieg somit imdritten Monat in Folge leicht abgeschwächt. Im Juni 2022 hatte dieVeränderungsrate gegenüber dem Vorjahr noch bei +29,9 % gelegen, im Mai 2022 bei+30,6 %. Gegenüber dem Vormonat Juni 2022 stiegen die Importpreise im Juli 2022um 1,4 %.Starker Preisanstieg nach wie vor auf Energiepreisentwicklung zurückzuführenEnergieeinfuhren waren im Juli 2022 um 131,7 % teurer als im Juli 2021 und 6,2 %teurer als im Juni 2022. Der hohe Anstieg im Vorjahresvergleich ist weiterhinvor allem durch die starken Preissteigerungen bei importiertem Erdgas begründet.Diese Preise lagen im Juli 2022 mehr als dreimal so hoch wie im Juli 2021(+223,6 %). Gegenüber Juni 2022 stiegen sie um 20,5 %.Elektrischer Strom kostete im Juli 2022 fast viermal so viel wie ein Jahr zuvor(+291,1 %). Allein gegenüber Juni 2022 wurde importierter Strom 41,7 % teurer.Die Preise für importierte Steinkohle lagen 260,8 % über denen von Juli 2021.Gegenüber Juni 2022 stiegen sie wieder deutlich (+14,4 %), nachdem der Importvon Steinkohle im Juni gegenüber Mai 2022 etwas billiger geworden war.Erheblich teurer als vor einem Jahr waren außerdem Mineralölerzeugnisse mit+83,2 % und Erdöl mit +64,7 %. Jedoch sanken hier die Preise gegenüber demVormonat Juni 2022: bei Mineralölerzeugnissen um 8,4 % und bei Erdöl um 5,6 %.Ohne Berücksichtigung der Energiepreise waren die Importpreise im Juli 2022 um14,0 % höher als im Juli 2021 und 0,2 % höher als im Juni 2022. Lässt man nurErdöl und Mineralölerzeugnisse außer Betracht, lag der Importpreisindex um 25,3% über dem Stand des Vorjahres (+2,5 % gegenüber Juni 2022).Höhere Preise für Vorleistungsgüter im Vorjahresvergleich vor allem beiDüngemitteln und Stickstoffverbindungen, Metallen und Kunststoffen, Papier undPappeImportierte Vorleistungsgüter waren im Juli 2022 um 18,8 % teurer als imVorjahresmonat (-0,8 % gegenüber Juni 2022).Importierte Düngemittel und Stickstoffverbindungen waren mit einem Plus von142,1 % immer noch erheblich teurer als im Juli 2021. Gegenüber dem Vormonatsanken die Preise aber zum dritten Mal in Folge, diesmal um 2,2 %.Höher als im Juli 2021 waren außerdem vor allem die Importpreise fürRohaluminium (+57,6 %) sowie für Papier und Pappe (+40,6 %). Auch Roheisen,Stahl und Ferrolegierungen (+25,7 %) sowie Kunststoffe in Primärformen (+19,5 %)