Jackpot Digital erhält Lizenz zur Installation von elektronischen Jackpot BlitzTM-Spieltischen im Sac & Fox Casino

Vancouver, British Columbia - 31. August 2022 – Jackpot Digital Inc. (das „Unternehmen“ oder „Jackpot“) (TSXV: JJ) (TSX-V: JJ.WT.B) (TSX-V: JJ.WT.C) (US OTCQB: JPOTF) (Frankfurter Wertpapierbörse: LVH3) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen von der Sac & Fox Nation of Missouri Tribal Gaming Commission, der für das Sac & Fox Casino („Sac & Fox“) in Powhattan (Kansas) zuständigen Regulierungsbehörde, die erforderliche Lizenz für die Installation von elektronischen Jackpot BlitzTM-Spieltischen auf dem Kasinogelände erhalten hat.