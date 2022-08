Laut einer im BNP Paribas-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse glänzt die Qiagen-Aktie (ISIN: NL0012169213) mit einer gewissen Stärke. Hier die Analyse:

„Rückblick: Seit Anfang August steckt die Qiagen-Aktie in einer Korrektur, nachdem die Bullen im Widerstandsbereich um 49,50 EUR mehrfach gescheitert sind. Stück für Stück fiel der Aktienkurs dabei bis in den bei 46,00 EUR beginnenden Supportbereich zurück. Dieser könnte der Aktie jetzt etwas Halt geben, was sich ansatzweise auch schon in den Tageskerzen zeigt. Der Durchbruch auf der Longseite ist den Bullen bisher aber noch nicht gelungen, wie man auch am gestrigen Minus von 0,48% sieht.