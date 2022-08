Arbor Metals informiert über aktuelle Fortschritte auf dem Lithiumprojekt Jarnet, James Bay, Quebec, Kanada

Vancouver, Kanada – 30. August 2022 – Arbor Metals Corp. (das „Unternehmen“) (TSXV: ABR, FWB: 432) setzt seine Prüfung der Ergebnisse und Daten des ersten Explorationsprogramms auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumprojekt Jarnet in der Region St. James Bay in Québec fort und hat auf der Grundlage einer vorläufigen Prüfung der Daten und der jüngsten Entdeckungen in der unmittelbaren Umgebung die Firma Grander Exploration damit beauftragt, ein zukünftiges Explorationsprogramm zu erarbeiten.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es in naher Zukunft die endgültigen Ergebnisse des Sommerexplorationsprogramms von ALS Laboratories erhalten wird, die es in die Planung des zukünftigen Programms einbeziehen wird. Das Unternehmen wird eine weitere Pressemeldung herausgeben, sobald die Ergebnisse vorliegen.

*Das Unternehmen weist darauf hin, dass Entdeckungen auf Konzessionsgebieten in der Nähe der Konzessionsgebiete des Unternehmens nicht unbedingt ein Hinweis darauf sein müssen, dass auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens eine ähnliche Mineralisierung zu finden ist.

Arbor Metals Corp. ist ein Bergbauexplorationsunternehmen, das sich auf die Entwicklung hochwertiger, geographisch wichtiger Mineralprojekte auf der ganzen Welt spezialisiert hat. Als Branchenführer ebnen wir den Weg für die fortgeschrittene Mineralexploration, da wir erstklassige Bergbauprojekte kontrollieren. Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination aus qualitativ hochwertigen Projekten, bewährten Strategien und einem professionellen Team hervorragende Ergebnisse liefern wird. Wir besitzen drei außergewöhnliche Mineralprojekte.

Das Lithiumprojekt Jarnet in der Region James Bay in Quebec umfasst 47 in der Karte dargestellte Schürfrechte mit einer Fläche von etwa 2.584 ha. Das Projekt Jarnet grenzt an das Konzessionsgebiet Corvette-FCI, wo im Rahmen von Diamantbohrungen eine bedeutsame Lithiummineralisierung bestätigt wurde. Bohrloch CF21-001 ergab ein Intervall von 146,8 m mit einem nahe gelegenen, durchgängigen Pegmatit, der 0,93 % Li2O und 114 ppm Ta2O5, einschließlich 1,09 % Li2O und 108 ppm Ta2O5 auf 73,0 m sowie 1,04 % Li2O und 145 ppm Ta2O5 auf 54,6 m, ergab. Dieses Intervall ergab zahlreiche Proben mit über 2,0 % Li2O, einschließlich eines Spitzenwerts von 4,16 % Li2O und 233 ppm Ta2O5 auf 1,01 m (29. November 2021).